Жители Екатеринбурга обратили внимание на необычный летающий объект в небе

В минувшие выходные, когда Екатеринбург отметил свое 300-летие, жители и гости города обратили внимание на странный летающий объект в небе над столицей Урала. Объект был чем-то похож на дирижабль. Помимо того, он находился в небе в начале новой рабочей недели. Это удивило многих людей.

Как рассказали местные силовики, летающий объект является зондом, который применяют для видеонаблюдения. Он является частью системы безопасности.

Нужно добавить, что до 31 августа этого года небо Екатеринбурга было закрыто для полетов беспилотников, легких, сверхлегких самолетов. Такое решение принял губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев из-за проведения Международного фестиваля университетского спорта в городе.