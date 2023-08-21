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Жители Екатеринбурга рассказали, что им понравился День города

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Жители Екатеринбурга рассказали, что им понравился День города
В России
Фото из открытых источников

Читатели E1.RU ответили недовольным землякам, которые не были в восторге от празднования 300-летия города. Вслед за критикой портал опубликовал сообщения людей, которым праздник понравился.

Очередей в туалеты замечено не было. Лазерное шоу  — это отдельный восторг. Сам фейерверк тоже понравился.
Праздник прошел феерично! Мне есть с чем сравнить. Были на праздновании 800-летия Нижнего Новгорода. Хочу сказать спасибо всем, кто обслуживал праздник! Заполненные мусорки очищались, устанавливаялись новые пакеты. Порадовало отсутствие пьяных людей! 
Были в Академе, здесь всё шикарно! Все культурные, трезвые, салют по расписанию просто офигенный! Концерт «Винтаж» и «Амирчика» — супер, мне понравилось, в центр ни ногой.
В ЦПКиО была огромная фан-зона, толпы не было. Отличная программа.
Замечательный праздник, так масштабно! Столько любимых исполнителей, все выложились на полную. «Дискотека Авария» — зажигалки! Вот Спасибо организаторам от всей души!
Прекрасные развлечения для детей. Не хватало поощрительных призов, но дочь даже не расстроилась. С радостью принимала участие, а затем прыгала на концерте Миланы. Дети были счастливы, это главное.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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