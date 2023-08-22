Полковник предупредил о риске «краха экономики» России из-за атак Украины копеечными беспилотниками

Проблемой для России счел атаки украинских беспилотников авторитетный военный эксперт, полковник в отставке Михаил Ходаренок. Дело не только в ударе по имиджу и репутации, когда весь мир изумляется, как дроны ВСУ умудряются преодолевать сотни километров через значительную часть РФ и появляются в Москве уже практически ежедневно.

Их обнаруживают, сбивают, подавляют. Многие журналисты со страниц своих СМИ браво рапортуют об этом, не забывая подчеркнуть, что противник своей цели не достиг.

Задача борьбы с современными дронами, которые радиолокационно тяжело обнаружить, чрезвычайно сложна, заявляет Ходаренок в своей статье для Газеты.ру . И затратна, поскольку для ее выполнения потребуется больше сил и средств.

А это, подчеркивает полковник, «начинает расходиться и с возможностями ВС РФ, и в перспективе с возможностями бюджета страны».

Эксперт сделал акцент на философском аспекте проблемы.

«Атакуют территорию России копеечными беспилотниками, а средства обороны от них — в два-три раза дороже. А это может быстро привести к краху экономику любой страны», — объяснил он.

Традиционными методами, в частности увеличением боевого и численного состава зенитных ракетных и радиотехнических войск, эту задачу полностью не решить, особенно если увеличить количество атакующих дронов — надо искать новые средства и инструменты борьбы с БПЛА. Они уже разрабатываются.