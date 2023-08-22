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Ходаренок прогнозирует, что Украина попытается своими БПЛА повторить «рейд тысячи бомбардировщиков» на Москву

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Ходаренок прогнозирует, что Украина попытается своими БПЛА повторить «рейд тысячи бомбардировщиков» на Москву
В России
Фото из открытых источников

По мере приближения 24 августа, Дня независимости Украины, все больше отечественных военных экспертов начинают рекомендовать жителям Москвы постараться провести этот день за городом и соблюдать крайнюю осторожность — велик риск массированной атаки украинских беспилотников. В их числе даже Михаил Ходаренок, полковник в отставке, в авторитете которого сомневаться не приходится.

В своем обзоре он предупредил о том, что на столицу РФ могут полететь в одночасье не один, не два, не десять БПЛА — больше. У противника сложностей в массовом производстве таких аппаратов нет, уверен он, а дальность полета украинских дронов позволяет им поражать важные объекты в пределах европейской части России, отмечает Ходаренок и в качестве одного из наглядных примеров упоминает об инциденте на аэродроме Сольцы, где базируются стратегические бомбардировщики.

«Нет сомнений, что на Украине изучают военную историю и знают, что такое «рейд тысячи бомбардировщиков». Первый такой рейд в составе 1047 самолетов-бомбардировщиков Королевских ВВС Великобритании состоялся в ночь с 30 на 31 мая 1942 года. — пишет полковник в отставке. — Допускаю, что на Украине политики и военные увлечены воплощением похожего замысла. Сказать новое слово в вопросах массированного боевого применения БПЛА, да еще сравняться с Royal Air Force (RAF), — цель амбициозная».

Эксперт считает, что тысяча беспилотников 24 августа не полетят, а вот 100-150 единиц атаковать единовременно вполне могут.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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