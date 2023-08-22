Ходаренок прогнозирует, что Украина попытается своими БПЛА повторить «рейд тысячи бомбардировщиков» на Москву

По мере приближения 24 августа, Дня независимости Украины, все больше отечественных военных экспертов начинают рекомендовать жителям Москвы постараться провести этот день за городом и соблюдать крайнюю осторожность — велик риск массированной атаки украинских беспилотников. В их числе даже Михаил Ходаренок, полковник в отставке, в авторитете которого сомневаться не приходится.

В своем обзоре он предупредил о том, что на столицу РФ могут полететь в одночасье не один, не два, не десять БПЛА — больше. У противника сложностей в массовом производстве таких аппаратов нет, уверен он, а дальность полета украинских дронов позволяет им поражать важные объекты в пределах европейской части России, отмечает Ходаренок и в качестве одного из наглядных примеров упоминает об инциденте на аэродроме Сольцы, где базируются стратегические бомбардировщики.

«Нет сомнений, что на Украине изучают военную историю и знают, что такое «рейд тысячи бомбардировщиков». Первый такой рейд в составе 1047 самолетов-бомбардировщиков Королевских ВВС Великобритании состоялся в ночь с 30 на 31 мая 1942 года. — пишет полковник в отставке. — Допускаю, что на Украине политики и военные увлечены воплощением похожего замысла. Сказать новое слово в вопросах массированного боевого применения БПЛА, да еще сравняться с Royal Air Force (RAF), — цель амбициозная».

Эксперт считает, что тысяча беспилотников 24 августа не полетят, а вот 100-150 единиц атаковать единовременно вполне могут.