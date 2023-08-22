E1.RU: жители Екатеринбурга осудили девушек, не желающих рожать детей

Заявление журналистки, которая не желает рожать детей, вызвало бурное обсуждение у жителей Екатеринбурга. Многие осудили позицию женщины и заявили, что она является безответственной и эгоистичной.

Читатели E1.RU выразили недоумение по поводу отсутствия желания стать матерью. Они заявили, что рождение детей является важнейшей задачей в жизни, а отказ от этой возможности приводит к утрате смысла существования.

Другие пользователи раскритиковали политику государства, уверяя, что отсутствие соцподдержки и недостаточное финансовое обеспечение может привести к нежеланию рожать наследников. Государство должно создавать все условия, которые поспособствуют рождению детей, чтобы женщина чувствовала себя защищенной и уверенной в будущем.

Некоторые читатели добавили, что проблемы существуют у мужчин. Они указали, что отцы должны брать не меньшую ответственность за воспитание и развитие ребенка, а отказ от этой роли может нанести ущерб не только самой семье, но и обществу в целом.



