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Полковник Матвийчук: СВО на Украине может закончиться осенью

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Полковник Матвийчук: СВО на Украине может закончиться осенью
Военные новости
Фото из открытых источников

Боевые действия на Украины могут закончиться уже осенью этого года, поскольку у Вооруженных сил Украины (ВСУ) нет средств и сил для обороны и наступления. Об этом сообщил Анатолий Матвийчук, экс-офицер спецназа, полковник в отставке.

«Думаю, что специальная военная операция закончится к исходу осени, поскольку те силы и средства, которые выставляют ВСУ против ВС России, не способны решить вопрос ни обороны, ни наступления», — сказал Матвийчук. 

Полковник добавил, что конфликт может затянуться только при дополнительных поставках Западом вооружений. Он напомнил, что контрнаступлению ВСУ постоянно все мешает: зимой — снег, а весной — болото, летом — отсутствие прикрытия, а затем отсутствие техники.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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