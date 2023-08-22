Полковник Матвийчук: СВО на Украине может закончиться осенью

Боевые действия на Украины могут закончиться уже осенью этого года, поскольку у Вооруженных сил Украины (ВСУ) нет средств и сил для обороны и наступления. Об этом сообщил Анатолий Матвийчук, экс-офицер спецназа, полковник в отставке.

«Думаю, что специальная военная операция закончится к исходу осени, поскольку те силы и средства, которые выставляют ВСУ против ВС России, не способны решить вопрос ни обороны, ни наступления», — сказал Матвийчук.

Полковник добавил, что конфликт может затянуться только при дополнительных поставках Западом вооружений. Он напомнил, что контрнаступлению ВСУ постоянно все мешает: зимой — снег, а весной — болото, летом — отсутствие прикрытия, а затем отсутствие техники.