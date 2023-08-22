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Позднее отцовство негативно влияет на нервную систему ребёнка

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Позднее отцовство негативно влияет на нервную систему ребёнка
Новости науки
Фото из открытых источников

Интернациональная команда биологов из НИИ ФХБ МГУ, MIT, WSU (США) провела новое масштабное исследование, в котором  проанализированы данные об эпигенетических метках в половых клетках мужчин старшего возраста. Они способны оказывать влияние на здоровье будущего ребенка.

В рамках изучения удалось установить, что на определенных участках генов, которые непосредственно связаны с формированием нервной системы детей, наблюдались изменение в процессе метилирования ДНК –то есть в процессе химической модификации, которая регулирует активность генов. Иными словами, позднее отцовство отрицательно воздействует на умственные способности потомства, что может проявляться в умственной отсталости ребенка.

Ранее ученые предполагали, что с возрастом изменения в эпигенетике сперматозоидов аналогичны случайным мутациям. Эти изменения получили название "эпимутации". Но результаты нового исследования свидетельствуют о том, что изменения имеют определенную системность.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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Позднее отцовство негативно влияет на нервную систему ребёнка

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