Ученые КНР разработали унитаз, к которому ничего не пристает

Инженер Yike Li с коллегами из Хуачжунского университет науки и технологии создали технологию 3D-печати с использованием специального материала, которая позволяет создать гладкие поверхности. Эту технологию применяли для создания миниатюрного унитаза, а его поверхность остается при любых обстоятельствах идеально чистой.

В качестве материала специалисты применили смесь из гидрофобных песка и пластика, которые соединялись благодаря лазерному излучению для дальнейшего создания специфической текстуры. Поверхность обработали силиконовыми маслами, которые проникают внутрь самого материала, что было обусловлено его структурой.

Туалет протестировали при помощи грязной воды, молока, йогурта, меда, геля из крахмала и синтетических фекалий. Ничто из вышеуказанного не удержалось на поверхности материала. Степень гладкости изменилась после длительного воздействия наждачной бумагой. Произошло это из-за истончения слоя лубриканта.

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