Yandex.RTB

Ученые КНР разработали унитаз, к которому ничего не пристает

Image 16+
Ученые КНР разработали унитаз, к которому ничего не пристает
Знаменитости
Фото из открытых источников

Инженер Yike Li с коллегами из Хуачжунского университет науки и технологии создали технологию 3D-печати с использованием специального материала, которая позволяет создать гладкие поверхности. Эту технологию применяли для создания миниатюрного унитаза, а его поверхность остается при любых обстоятельствах идеально чистой.

В качестве материала специалисты применили смесь из гидрофобных песка и пластика, которые соединялись благодаря лазерному излучению для дальнейшего создания специфической текстуры. Поверхность обработали силиконовыми маслами, которые проникают внутрь  самого материала, что было обусловлено его структурой.

Туалет протестировали при помощи грязной воды, молока, йогурта, меда, геля из крахмала и синтетических фекалий. Ничто из вышеуказанного не удержалось на поверхности материала. Степень гладкости изменилась после длительного воздействия наждачной бумагой. Произошло это из-за истончения слоя лубриканта.

[media=]

Текст: Информационное агентство «Informing»

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Лента
Ученые КНР разработали унитаз, к которому ничего не пристает

Сегодня, 13:04

В Екатеринбурге суд освободил отца погибшего шестилетнего мальчика Далера Бобиева

Сегодня, 12:57

Гроб Игоря Ясуловича усыпан цветами, а рядом сидит убитая горем жена

Сегодня, 12:56

Певица Слава проводит отпуск с изменившим ей мужем Анатолием Данилицким

Сегодня, 12:36

Сиделка Киркорова-старшего рассказала об их отношениях с Бедросом

Сегодня, 12:27

Экс-депутат Худяков заявил, что у Аллы Пугачевой началась депрессия

Сегодня, 12:17

У Гузеевой и Сябитовой на ток-шоу «Давай поженимся» появится необычный помощник

Сегодня, 11:59

Алексей Панин обозвал Дмитрия Дюжева «самым мерзопакостным человеком»

Сегодня, 11:51

Mash: фильм «Барби» появится в российских кинотеатрах 9 сентября

Сегодня, 11:45

Татьяна Навка опубликовала редкое фото дочери от Дмитрия Пескова

Сегодня, 08:59

Парапсихолог Джулия Лу заявила о крахе отношений Аллы Пугачевой и ее супруга

Сегодня, 08:52

Пелагея предстала в ярком образе на съемках телешоу «Голос. Уже не дети»

Сегодня, 08:24

Гагарина показала, как проходят съемки шоу «Голос» с Кридом, Пелагеей, Биланом

Сегодня, 08:23

«Давай поженимся» возвращается в эфиры Первого канала 28 августа

Сегодня, 08:10

Паулс не пустил Пугачеву на прощание с умершей женой

Вчера, 20:13

Певец Данко заявил, что его не пригласили на «Маску» из-за мести Лолиты

Вчера, 20:03

Тонкая талия и сочные бедра: 56-летняя Рената Литвинова похвасталась фигурой в бикини

Вчера, 18:12

Певица Вика Цыганова дала достойный ответ оскорбившей россиян Лайме Вайкуле

Вчера, 17:50

В Сети назвали 3-х знаменитых российских актеров, которые потеряли все

Вчера, 17:25

Не прошло и 40 дней со дня смерти мужа: Натали в мини-платье вышла на сцену

Вчера, 13:32

Умер «король эпизодов» Игорь Ясулович: Три забавные роли актера
  • 20-08-2023, 12:51

Умер «король эпизодов» Игорь Ясулович: Три забавные роли актера

"Король эпизодов" - говорят про умершего Игоря Ясуловича. За плечами актера более 200 сыгранных ролей. "РГ" вспомнила три забавные роли артиста,

E1.RU: Клава Кока победила Niletto в баттле к 300-летию города Екатеринбурга
  • 20-08-2023, 09:18

E1.RU: Клава Кока победила Niletto в баттле к 300-летию города Екатеринбурга

Музыкальный баттл между Клавой Кокой и Niletto стал одним из ярких событий фестиваля RCC, который был посвящен 300-летию города. Выступили

Певица РФ Любовь Успенская призналась, что ее хотели отправить на Северный полюс
  • 20-08-2023, 09:34

Певица РФ Любовь Успенская призналась, что ее хотели отправить на Северный полюс

Создатели проекта «АвторА», проходящего в рамках музыкального фестиваля «Таврида.АРТ», попытались заставить Любовь Успенскую на выступление одеть

Гагарина показала, как проходят съемки шоу «Голос» с Кридом, Пелагеей, Биланом
  • Сегодня, 08:23

Гагарина показала, как проходят съемки шоу «Голос» с Кридом, Пелагеей, Биланом

Полина Гагарина заявила, что на «Мосфильме» начались съемки новой версии шоу «Голос. Уже не дети». Об этом артистка написала в своих соцсетях и

Бывший муж Ксении Бородиной Курбан Омаров снял на видео, как плачет его новая девушка
  • 20-08-2023, 08:58

Бывший муж Ксении Бородиной Курбан Омаров снял на видео, как плачет его новая девушка

Бывший супруг известной телеведущей Ксении Бородиной Курбан Омаров начал отношения с новой девушкой. Он счастлив с визажистом Валерией. Мужчина часто

«Давай поженимся» возвращается в эфиры Первого канала 28 августа
  • Сегодня, 08:10

«Давай поженимся» возвращается в эфиры Первого канала 28 августа

28 августа 2023 года, в следующий понедельник, в эфиры Первого канала выйдет ток-шоу «Давай поженимся». Об этом сообщает пресс-служба канала.