В Екатеринбурге суд освободил отца погибшего шестилетнего мальчика Далера Бобиева

Областной суд Екатеринбурга в минувший понедельник, 21 августа, разрешил досрочно освободить отца убитого шестилетнего мальчика Далера Бобиева, который был осужден за разбой. В гибели маленького ребенка винят его опекуншу Веронику Наумову.

Папа мальчика Худжановиддин Бобиев в настоящее время отбывает наказание в ИК-10. Накануне в Свердловском областном суде удовлетворили его апелляционную жалобу касательно решения Чкаловского районного суда, который ему ранее отказал в УДО 28 июня 2023 года. Именно тогда местные жители прощались с трагически умершим Далером.