31 августа — День иконы Божией Матери «Всецарица»: о чем молятся и в чем помагает

31 августа православная церковь чтит икону Божией Матери «Всецарица», которая получила известность благодаря большому количеству чудесных исцелений. В 2023 году этот праздник выпадает на четверг.

Богородица - главная заступница человечества перед Богом, всемилостивая и всепрощающая, поэтому можно к ней обратиться в любой ситуации.

Чаще всего перед иконой верующие просят об исцелении от рака и прочих болезней как для себя, так и для близких. Перед образом также молятся об избавлении от разных зависимостей, за восстановление душевного покоя, разрешение конфликтов.

Оригинал иконы «Всецарица» размещен в Греции. Верующие к ней приносят дары: кольца, цепочки, крестики, которые висят на веревке возле образа.

Несколько списков иконы, которым приписываются чудотворные свойства, есть в РФ. Увидеть их можно в Новоспасском, Ново-Алексеевском монастырях (Москва), Серпуховском Владычном женском монастыре, Краснодарском монастыре.