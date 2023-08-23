Fighterbomber призвал не распространять слухи о переходе экипажа вертолета Ми-8 на сторону противника

Украинские СМИ сообщают о том, что ВСУ поразили береговой ракетный комплекс «Бастион» на территории Крыма. Он является одним из носителей ракеты
По мере приближения 24 августа, Дня независимости Украины, все больше отечественных военных экспертов начинают рекомендовать жителям Москвы
В минувшие выходные, когда Екатеринбург отметил свое 300-летие, жители и гости города обратили внимание на странный летающий объект в небе над
На Уралмаше в школе № 68 Екатеринбурга, которая находится на Кировоградской, 40а внезапно рухнул потолок. Из-за этого учеников решили распределить по
Читатели E1.RU ответили недовольным землякам, которые не были в восторге от празднования 300-летия города. Вслед за критикой портал опубликовал
Проблемой для России счел атаки украинских беспилотников авторитетный военный эксперт, полковник в отставке Михаил Ходаренок. Дело не только в ударе