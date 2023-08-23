Fighterbomber призвал не распространять слухи о переходе экипажа вертолета Ми-8 на сторону противника

В последние дни в российской блогосфере активно обсуждается исчезновение российского ударного вертолета Ми-8 вместе с экипажем. По слухам, он умышленно отправился на подконтрольную Украине территорию. На них отреагировал автор телеграм-канала Fighterbomber летчик-бомбардировщик в отставке.

Он изложил свою версию событий, а также попросил всех не распространять в сети другие предположения - по крайней мере до тех пор, пока «не будет доказано обратное», имея в виду переход на сторону противника.

«Экипаж по каким-то причинам потерял ориентировку и пересёк ленточку. Возможно, была "радиоигра" со стороны украинцев, возможно, отказ навигации», - пишет летчик в отставке.

Экипажу не удалось восстановить ориентировку. Когда он с воздуха увидел аэродром, принял решение на нем садиться.

«Аэродром оказался аэродромом Полтава Украина. Поняв, куда сели, сделали попытку взлететь, но были расстреляны в вертолете на земле», - излагает информацию, которой обладает, Fighterbomber.

Он добавил, что ему известно, что двое членов экипажа были убиты, командир ранен.

«И я очень попрошу всех адекватных, пока не будет доказано обратное, никаких других версий не распространять, ибо других версий и быть не может», - заключил он.

Добавим, что по данным из открытых источников, аэродром в Полтаве находится в глубоком тылу - примерно в 300 километрах.