Mash: у Пригожина перед авиакатастрофой было в планах открыть новые СМИ

Новые СМИ Пригожина: Подробности перед авиакатастрофой

Создатель ЧВК «Вагнер», Евгений Пригожин, который числился среди пассажиров разбившегося самолёта в Тверской области, планировал усилить своё присутствие в медийном пространстве России. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

На фоне данных о предстоящем открытии новых интернет-СМИ от Пригожина, стало известно о контактах экс-руководителей РИА ФАН с их прежними подчинёнными. По информации канала, за день до трагедии с Embraer руководство предлагало вакансии в новых медиа-проектах, акцентируя внимание на том, что Пригожин собирается активнее участвовать в новостной жизни страны.

Тем временем ранее было отмечено, что после инцидента с попыткой мятежа, ряд изданий медиахолдинга "Патриот", таких как РИА ФАН, "Народные Новости" и "Экономика сегодня", были закрыты. Роскомнадзор принял решение заблокировать их официальные веб-ресурсы.