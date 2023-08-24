Mash: у Пригожина перед авиакатастрофой было в планах открыть новые СМИ

Украинские СМИ сообщают о том, что ВСУ поразили береговой ракетный комплекс «Бастион» на территории Крыма. Он является одним из носителей ракеты
По мере приближения 24 августа, Дня независимости Украины, все больше отечественных военных экспертов начинают рекомендовать жителям Москвы
Жители поселка Янино (расположенного под Санкт-Петербургом) проинформировали, как ведут себя местные школьники. Они позволяют себе угрозы и
Проблемой для России счел атаки украинских беспилотников авторитетный военный эксперт, полковник в отставке Михаил Ходаренок. Дело не только в ударе
На курортном острове Тенерифе (Канарские острова) в Атлантическом океане ученые сделали захватывающее открытие. Они обнаружили гравитационный эффект,
На Уралмаше в школе № 68 Екатеринбурга, которая находится на Кировоградской, 40а внезапно рухнул потолок. Из-за этого учеников решили распределить по