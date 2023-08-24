Кнутов озвучил 4-е главные версии крушения самолета Пригожина, исключив работу ПВО

Что могло стать главной причиной авиакатастрофы с самолетом Embraer, рассказал военный историк Юрий Кнутов. По словам директора музея ПВО, бизнес-джет, в котором летел Евгений Пригожин, мог потерпеть крушение по 4-м причинам.

Первая версия - ошибка экипажа. Она могла быть, однако маловероятно, поскольку борт взлетел без каких-либо курьезов. Кнутов также отметил, что технеисправности и ошибки преимущественно дают знать о себе на взлете самолета.

Вторая причина - это плохие погодные условия.В это время в Москве как-раз была гроза.

Впрочем, наиболее вероятной версией для Кнутова является теракт. Кто-то мог пронести на борт взрывное устройство. Об этом непосредственно говорит быстро терявший высоту самолет. Кроме того, свидетели слышали два взрыва перед падением.

Работу ПВО эксперт исключил из-за того, что маршрут воздушного судна и данные о пассажирах были заранее известны. Даже при отклонении от курса его принудительно бы заставили приземлиться.