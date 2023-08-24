Опекунше Далера Бобиева Веронике Наумовой ужесточили статью из-за смерти ребенка

Опекунше умершего 6-летнего Далера Бобиева, бездыханное тело которого обнаружили в ее гараже, ужесточили статью. Теперь Веронику Наумову обвиняют по ст. «Убийство малолетнего, которое совершено с особой жестокостью», пишут региональные СМИ:

«Вероника Наумова обвиняется по статье „убийство малолетнего, совершенное с особой жестокостью“ (статья 105, часть 2 п. в, д УК РФ). Ранее это было просто „убийство“».

Напомним, с конца июня женщина находится в СИЗО. Опекуншу мальчика обвиняют в его убийстве. О пропаже воспитанника Вероника заявила в конце июня. Она говорила, что мальчик имел проблемы с психикой, поэтому сбежал. Спустя 7 дня тело Далера нашли в гараже в сумке. Как выяснилось, ребенка убили в декабре минувшего года.