Shot: Взрывчатка была заложена в шасси бизнес-джета Пригожина

На бизнес-джете Embraer Legacy, который принадлежит Евгению Пригожину, могло находится взрывное устройство. Взрывчатка была заложена в шасси самолета. Об этом сегодня пишет Telgeram-канал Shot.

«Взрывное устройство на борту самолете было заложено в отсек шасси. Это является одной из версий следствия», — пишет канал.

По информации источника, после сильного взрыва оторвало крыло самолета. Оно ударило в стабилизатор. После набора высоты воздушное судно стало падать. Дальше от взрыва из-за разгерметизации пассажиры потеряли сознание.

Стоит отметить, что по данным популярного сервиса по отслеживанию полетов Flightradar24, бизнес-джет поднялся в небо на восемь километров. Затем он начал стремительно падать. Крушение самолета произошло 23 августа. Сообщается о десяти погибших пассажирах.