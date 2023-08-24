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Светлана Лобода посетила позиции ВС Украины

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Светлана Лобода посетила позиции ВС Украины
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Фото из открытых источников

Украинская исполнительница Светлана Лобода посетила позиции ВСУ. О поездке певицы LOBODA написал сегодня Telegram-канал RT.

В опубликованном источником ролике 40-летняя исполнительница, которая родилась в Киевской области, надела бронежилет. Кроме того, заслуженная артистка оставила на украинском флаге свой автограф.

Также сообщается, что Лобода исполнила несколько песен под гитару для украинских военнослужащих. Позже в своем посте знаменитость поблагодарила солдат. Эту поездку она совершила в День Независимости Украины 24 августа.

Добавим, что поездка певицы вызвала в Сети массу обсуждений. Светлане поклонники напомнили о заработках в РФ. Также они обвинили звезду в пиаре.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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