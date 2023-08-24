Светлана Лобода посетила позиции ВС Украины

28 августа 2023 года, в следующий понедельник, в эфиры Первого канала выйдет ток-шоу «Давай поженимся». Об этом сообщает пресс-служба канала.
Анатолий Васильев, звезда "Сватов", высказал недовольство по поводу заявлений коллеги Ивара Калныньша. Актера задел заявление о советском прошлом и
Полина Гагарина заявила, что на «Мосфильме» начались съемки новой версии шоу «Голос. Уже не дети». Об этом артистка написала в своих соцсетях и
Певица Светлана Светикова скончавшегося певца Тото Кутуньо назвала легендой. Как отметила она, на сцене с музыкантом всегда себя ощущала
Авиакатастрофа с участием воздушного судна, в котором находился Евгений Пригожин, является странной. Как отмечают эксперты, от момента начала
Анатолий Васльев заявил, что для него стало неприятным сюрпризом поведение Аллы Борисовной Пугачевой, которая после начала СВО уехала из РФ в Израиль