День иконы Божией Матери «Семистрельная» 26 августа: в чем помогает и что нельзя делать

26 августа ежегодно церковь отмечает День иконы Божией Матери «Семистрельная», которая посвящена скорби Богородицы о судьбе своего сына. В этому году праздник выпадает на субботу.

Перед «Семистрельной» иконой Божией Матери просят о разрешении любых бед. Самое главное, чтобы сама молитва была искренней. Также она поможет человеку встать на путь искупления грехов и избавится от злобы.

Перед образом Богородицу просят об укреплении семьи, защите от недоброжелателей, о благополучном возвращении военных домой, которые участвуют в боевых действиях.

В день иконы Божией Матери «Семистрельная» нельзя: кричать, скандалить, ссориться; злословить, завидовать, материться, напиваться, переедать и заниматься рукоделием.