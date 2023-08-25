С бойца СВО из Свердловской области сняли обвинения в дезертирстве

С бойца СВО, который был мобилизован из Горноуральского городского округа, сняли предъявленные обвинения в дезертирстве. Ранее военнослужащего обвинили в самовольном уходе из воинской части. Об этом сообщил депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов. Произошедшее он назвал бюрократической ошибкой, из-за которой уралец лишился не только денежного довольствия, но и своего честного имени.

Напомним, участник СВО в мае получил 2-недельный отпуск. После этого его с другими сослуживцами перевели в другую часть. Отпускнику никто не сообщил данное решение, поэтому он вернулся в прежнюю воинскую часть, продолжив там службу. Вскоре мужчина узнал, что его объявили дезертиром.

Родственники обратились к депутату Максиму Иванову. Чиновник отправил в военную прокуратуру запрос. После проверки надзорного ведомства боец начал получать выплаты, а его репутация была восстановлена.