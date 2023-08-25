Украинские СМИ сообщают о том, что ВСУ поразили береговой ракетный комплекс «Бастион» на территории Крыма. Он является одним из носителей ракеты
Жители поселка Янино (расположенного под Санкт-Петербургом) проинформировали, как ведут себя местные школьники. Они позволяют себе угрозы и
Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью одной из радиостанций объявил о том, что Украина сейчас
Ситуация на Запорожском фронте продолжает обостряться, в том числе и в зоне ответственности батальона Александра Ходаковского «Восток». У противника
Незаконная экскурсия по коллектору Неглинки, которая повлекла за собой гибель диггеров, продолжает оставаться одним из самых обсуждаемых событий в
Новые СМИ Пригожина: Подробности перед авиакатастрофой Создатель ЧВК «Вагнер», Евгений Пригожин, который числился среди пассажиров разбившегося