Студентам УрФУ неожиданно урезали стипендии с 1 сентября

С 1 сентября студенты УрФУ св Екатеринбурге получат гораздо меньше. Им неожиданно сократили стипендии. Соответствующий приказ был подписан ректором Виктором Кокшаровым и опубликован на официальном сайте.

Если бакалавры и специалисты раньше получали 2401 рубль (если сдали на отлично промежуточную сессию, то 3601 рубль), теперь им заплатят по 2361,2 рубля (а отличникам дадут 3147,2 рубля).

Стипендия в магистратуре ранее составляла 3601 рубль, теперь составит 3147,2 рубля. Отличникам платили 5396 рублей, с первого дня осени будут платить 4327 (на 1 тысячу рублей меньше).

Помимо всего прочего, изменилась сумма социальной стипендии. Если когда-то льготникам платили 2830-3818 рублей в зависимости от категории, теперь всего 2985,8 рубля.