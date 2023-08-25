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Студентам УрФУ неожиданно урезали стипендии с 1 сентября

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Студентам УрФУ неожиданно урезали стипендии с 1 сентября
В России
Фото из открытых источников

С 1 сентября студенты УрФУ св Екатеринбурге получат гораздо меньше. Им неожиданно сократили стипендии. Соответствующий приказ был подписан ректором Виктором Кокшаровым и опубликован на официальном сайте.

Если бакалавры и специалисты раньше получали 2401 рубль (если сдали на отлично промежуточную сессию, то 3601 рубль), теперь им заплатят по 2361,2 рубля (а отличникам дадут 3147,2 рубля).

Стипендия в магистратуре ранее составляла 3601 рубль, теперь составит 3147,2 рубля. Отличникам платили 5396 рублей, с первого дня осени будут платить 4327 (на 1 тысячу рублей меньше).

Помимо всего прочего, изменилась сумма социальной стипендии. Если когда-то льготникам платили 2830-3818 рублей в зависимости от категории, теперь всего 2985,8 рубля.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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