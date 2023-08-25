В черепашьих панцирях найдены следы радиации

Ученые обнаружили, что по панцирям черепах можно определять даты ядерных испытаний и иных событий, которые сопровождаются радиоактивным загрязнением на территории обитания.

В панцирях складываются последовательные слои кератина, служащие источником информации о содержании примесей в воде и воздухе в определенный период жизни животного.

Поначалу казалось, что в плотной текстуре панциря невозможно отыскать радиоактивные изотопы, так как им сложнее проникнуть. Но выяснилось, что кератин может хранить подобные сведения.

Научные работники сопоставили полученные данные с датами ядерных испытаний, получив полное совпадение. Ученые надеются, что новое открытие поможет в долгосрочном мониторинге радионуклидов в природе (радиоактивных разновидностей элементов).