Жизнь водителей в РФ изменится с 1 сентября 2023 года

С 1 сентября 2023 года в РФ вступают в силу важные изменения для водителей. Главное — обновленный перечень неисправностей и условий, когда запрещена эксплуатация авто.

Так, сотрудники ГИБДД будут штрафовать на 500 рублей за неисправность антиблокировочной системы тормозов (ABS). Оштрафованным рискуют быть те, кто ездит на несезонных шинах. Это коснется водителей легковых автомобилей (М1) и легких грузовых авто (N1).

Также актуальный штраф за тонировку. Светопропускаемость лобового, а также передних боковых стекол должна составлять теперь не менее 70%, на бронированных машинах – не меньше 60%.

Напоследок, планируется уделять внимание дополнительным покрытиям и предметам на лобовом стекле, которые ограничивают обзор. Речь идет в том числе о видеорегистраторах, но только когда они установлены с водительской стороны в зоне работы стеклоочистителя.