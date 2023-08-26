ESSC: ученые из США предупредили о надвигающемся риске самоуничтожения Земли

Ученые из США встревожены нынешним положением Земли. Они заявили, что планета переживает всплеск климатических и геодинамических явлений. По заверению исследователей, на планете могут расти сейсмические, вулканические, гидрологические, атмосферные, гравитационные и термические аномалии, их масштаб будет намного шире.

Самым тревожным звоночком, по мнению ученые,являются аномалии в земной системы. Отмечаются необычные смещения и дестабилизация ядра, хаотическое и спорадическое ускорение вращения планеты, а также сдвиг ее оси вращения Земли, сообщает ESSC (Earth Save Science Collaborative).

Из-за этого океаны не функционируют в качестве компенсаторного и охлаждающего механизма. В итоге увеличиваются риски нагревания планеты и ее самоуничтожение в ближайшем будущем.