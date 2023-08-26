Nature: в Канаде парализованная женщина 68-летняя заговорила через цифровой аватар

Ученых Отделения неврологической хирургии Калифорнийского университета (Сан-Франциско) во главе с Эдвардом Чангом достигла настоящего прорыва в области неврологии. Деятели науки создали нейропротез с искусственным интеллектом, способный преобразовывать сигналы с головного мозга в устную речь и письменую речь.

Это достижение помогло пациентке Энн Джонсон и Канады, которая страдает параличом после инсульта, восстановить общение при помощи цифрового аватара. Более того, нейропротез не только преобразует мысли человека в текст и речь, но создает голос и аватар, который реалистично передает его интонацию и мимику.

В результате Энн вернулась к общению с окружающим миром, хотя ранее была лишена этого. Результаты удивительного исследования публикует журнал Nature.