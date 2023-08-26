В Ставропольском крае нашли новый способ зарядки электромобилей без электричества

Ученые из Ставропольского края нашли новый способ создания электрозаправочных станций там, где нет электричества. Разработка принадлежит сотрудника Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ).

Принцип работы зарядки основан на функционировании газотурбинных электростанций, работающих автономно и использующих газ в качестве топлива. При механическом вращении турбины энергия преобразуется в электричество с высоким КПД.

Эта технология позволит вырабатывать электроэнергию независимо от других источников. При этом количество вырабатываемой электроэнергии более чем достаточно для электрозарядных станций и обеспечения региона, в котором модель работает, горячей водой и теплом.

Добавим, что новая методика найдет широкое применение в труднодоступных районах, где организовать электроснабжение невозможно. КПД установки достигает 90%.