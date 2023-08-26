В Ставропольском крае нашли новый способ зарядки электромобилей без электричества

26 августа ежегодно церковь отмечает День иконы Божией Матери «Семистрельная», которая посвящена скорби Богородицы о судьбе своего сына. В этому году
Жители поселка Янино (расположенного под Санкт-Петербургом) проинформировали, как ведут себя местные школьники. Они позволяют себе угрозы и
Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью одной из радиостанций объявил о том, что Украина сейчас
Издание njcar.ru проанализировало данные аналитического агентства Consumer Reports и составило ТОП-9 самых надежных автомобилей, которые почти не
Новые СМИ Пригожина: Подробности перед авиакатастрофой Создатель ЧВК «Вагнер», Евгений Пригожин, который числился среди пассажиров разбившегося
Что могло стать главной причиной авиакатастрофы с самолетом Embraer, рассказал военный историк Юрий Кнутов. По словам директора музея ПВО,