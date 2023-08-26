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В Ставропольском крае нашли новый способ зарядки электромобилей без электричества

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В Ставропольском крае нашли новый способ зарядки электромобилей без электричества
Новости науки
Фото из открытых источников

Ученые из Ставропольского края нашли новый способ создания электрозаправочных станций там, где нет электричества. Разработка принадлежит сотрудника Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ).

Принцип работы зарядки основан на функционировании газотурбинных электростанций, работающих автономно и использующих газ в качестве топлива. При механическом вращении турбины энергия преобразуется в электричество с высоким КПД.

Эта технология позволит вырабатывать электроэнергию независимо от других источников. При этом количество вырабатываемой электроэнергии более чем достаточно для электрозарядных станций и обеспечения региона, в котором модель работает, горячей водой и теплом.

Добавим, что новая методика найдет широкое применение в труднодоступных районах, где организовать электроснабжение невозможно. КПД установки достигает 90%.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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