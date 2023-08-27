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Климов: Ситуация на фронте с нашей стороны далека от благостной, новая мобилизация неизбежна

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Климов: Ситуация на фронте с нашей стороны далека от благостной, новая мобилизация неизбежна
В России
Фото из открытых источников

Новая мобилизация в России неизбежна. Об этом капитан 3-го ранга в запасе, военный эксперт, автор Телеграм-канала «Минная дивизия» Максим Климов заявил в интервью порталу «Правда.ру».

Ситуация с личным составом в зоне СВО стоит остро. Климов сослался на бывшего командира 58-й армии генерал-майора Попова, который утверждал, что якобы даже ротацию личного состава невозможно в полной мере обеспечить, поскольку армия не располагает личным резервом.

На уточняющий вопрос журналиста, а где же сейчас 300 тысяч мобилизованных после 21 сентября минувшего года, эксперт ответил, что «они давно воюют».

Противник по количеству личного состава российскую армию превосходит, считает Климов. Российские войска сейчас имеют перевес в артиллерии, противник — по управляемым средствам поражения.

Американская тактика стачивания пехоты может иметь смысл, уверен он. 

Капитан третьего ранга в запасе акцентировал внимание на том, что если у противника ресурс пехоты будет больше, а российские части потеряют боеспособность, украинцы смогут прорвать фронт.

«Поэтому мобилизация неизбежна. Огромные дыры в личном составе невозможно закрыть, хотя Минобороны РФ пытается решать проблему подписанием контрактов, — приводит свою точку зрения Климов. — Ситуация на фронте с нашей стороны далека от благостной».

Но это не значит, что все плохо, отметил собеседник издания. Если все сделать правильно и поднапрячься, можно переломить ситуацию.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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Климов: Ситуация на фронте с нашей стороны далека от благостной, новая мобилизация неизбежна

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