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Daily Express: 5 минут простых дел по дому способны предотвратить рак

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Daily Express: 5 минут простых дел по дому способны предотвратить рак
Новости науки
Фото из открытых источников

Новое исследование свидетельствует, что простые домашние дела снижают риск рака. 7 лет ученые следили за активностью 20 тысяч человек, не занимающихся спортом дома или в тренажерном зале. Данные считывало специальное устройство, которое добровольцы носили круглосуточно.

За это время у 2-х тысяч человек диагностировали различные виды онкологии. Средний возраст пациента составил 62 года.

В ходе анализа установилось, что всего 3.5 минут «энергичной физической активности» достаточно для того, чтобы снизить риск рака на целых 20%. Эта активность эквивалентна выполнению разных домашних обязанностей - уборки, приготовления пищи, стирки одежды или мытья посуды.

Интересно, что увеличение проводимого в домашней активности времени до 4.5 минут снижает вероятность образования злокачественных опухолей на треть, пишет Daily Express.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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