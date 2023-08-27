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Инструктаж Залужного и Третья мировая война. Результаты встречи главкома ВСУ и НАТО

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Инструктаж Залужного и Третья мировая война. Результаты встречи главкома ВСУ и НАТО
Военные новости
Фото из открытых источников

Британское издание "Гардиан" сообщило, что главком ВСУ тайно приезжал на украинско-польскую границу чтобы встретится с главкомом ОВС НАТО в Европе Кристофером Каволи, а также начальником штаба обороны Бритари Энтони Радакиным. В субботу в офисе Зеленского подтвердили эту информацию и сообщили, что переговоры велись касательно тактики украинских войск на зимний период и подготовки к предстоящему весеннему контрнаступлению.

При этом до сих пор на Западе отмечали, что не желают прямого столкновения с РФ, которое может перерасти в Третью мировую или ядерную войну. Теперь же маски сброшены пишет Украина.ру.

Хотя Запад учитывает американский и российский электоральный календарь. В Рф президентские выборы состоятся 17 марта, в Америке 5 ноября следующего года. Затягивая СВО Вашингтон надеется подорвать популярность Владимира Путина. А поражение Украины за год до выборов американского президента может лишит демократов шансов сохранить Белый дом.
Отмечается, что довооружить ВСУ ранее весны не получится. Складские запасы стран Запада истощены. Передавать технику из боевых частей невозможно, ее не хватает. Производство же не успевает за потребностями фронта. Западу нужна скорее всего пауза в боевых действиях, чтобы наскрести для Киева тысячи единиц артсистем и бронетехники, укрепить украинскую ПВО и попытаться снова провести наступление в 2024 году.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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Инструктаж Залужного и Третья мировая война. Результаты встречи главкома ВСУ и НАТО

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