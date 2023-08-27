Британское издание "Гардиан" сообщило, что главком ВСУ тайно приезжал на украинско-польскую границу чтобы встретится с главкомом ОВС НАТО в Европе Кристофером Каволи, а также начальником штаба обороны Бритари Энтони Радакиным. В субботу в офисе Зеленского подтвердили эту информацию и сообщили, что переговоры велись касательно тактики украинских войск на зимний период и подготовки к предстоящему весеннему контрнаступлению.

При этом до сих пор на Западе отмечали, что не желают прямого столкновения с РФ, которое может перерасти в Третью мировую или ядерную войну. Теперь же маски сброшены пишет Украина.ру.

Хотя Запад учитывает американский и российский электоральный календарь. В Рф президентские выборы состоятся 17 марта, в Америке 5 ноября следующего года. Затягивая СВО Вашингтон надеется подорвать популярность Владимира Путина. А поражение Украины за год до выборов американского президента может лишит демократов шансов сохранить Белый дом.