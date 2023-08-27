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Разведчик ВС РФ рассказал о женщинах-операторах БПЛА в рядах ВСУ на Купянском направлении

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Разведчик ВС РФ рассказал о женщинах-операторах БПЛА в рядах ВСУ на Купянском направлении
Военные новости
Фото из открытых источников

Разведчик ВС РФ (танковая армия Западной группировки войск) рассказал о том, что в рядах ВСУ на Купянском направлении воюют женщины. По словам военнослужащего, они в основном работают в качестве операторов БПЛА.

"Недавно сбили одну "птичку" противника. От нее остался "сбросник". Она, видимо, летела уже на обратный маршрут, была пустая. Сняли и посмотрели, что ремешок для крепления боеприпасов был розовым. Предположительно, "летала" женщина", — сказал военный.

Разведчик также отметил, что во время осмотра беспилотника они обнаружили волосы рыжего цвета. В связи с этим боец допускает, что они туда случайно попасть не могли.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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