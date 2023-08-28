Journal of Zoology: В США нашли самую прожорливую змею в мире

26 августа ежегодно церковь отмечает День иконы Божией Матери «Семистрельная», которая посвящена скорби Богородицы о судьбе своего сына. В этому году
Новая мобилизация в России неизбежна. Об этом капитан 3-го ранга в запасе, военный эксперт, автор Телеграм-канала «Минная дивизия» Максим Климов
Ученые обнаружили, что по панцирям черепах можно определять даты ядерных испытаний и иных событий, которые сопровождаются радиоактивным загрязнением
28 августа 2023 года православные отмечают один из главных христианских праздников – Успение Пресвятой Богородицы. Он посвящен переходу Девы Марии из
Батальон «Восток», который держит оборону на южнодонецком направлении фронта, у себя в Телеграм-канале описал обстановку по состоянию на субботу, 26
По итогам боя украинца Александра Усика и британца Даниэля Дюбуа разразился громкий скандал. Он проходил во Вроцлаве (Польша). Украинский боксер