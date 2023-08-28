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Journal of Zoology: В США нашли самую прожорливую змею в мире

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Journal of Zoology: В США нашли самую прожорливую змею в мире
Новости науки
Фото из открытых источников

Сотрудники Университета Цинциннати (США) выяснили, что африканская змея Dasypeltis gansi способна проглотить добычу, превосходящую по массе ее смау в 4-5 раз. Об этом они написали в научном журнале Journal of Zoology.

Dasypeltis gansi — самая прожорливая африканская яичная змея. Ее общая длина  составляет от 80 см до 1 м. Змея может с легкостью заглатывать целиком яйцо, не разрушая его скорлупу. Голова у нее относительно небольшая, зубы редуцированы, кости черепа подвижны. Из-за этого животное может широко раскрывать пасть, глотая добычу целиком.

Авторы исследования изучили строение черепа и выяснили, что она раскрывает рот в 3-4 раза шире, чем иные змеи.

 

Текст: Информационное агентство «Informing»

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