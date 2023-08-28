Journal of Zoology: В США нашли самую прожорливую змею в мире

Сотрудники Университета Цинциннати (США) выяснили, что африканская змея Dasypeltis gansi способна проглотить добычу, превосходящую по массе ее смау в 4-5 раз. Об этом они написали в научном журнале Journal of Zoology.

Dasypeltis gansi — самая прожорливая африканская яичная змея. Ее общая длина составляет от 80 см до 1 м. Змея может с легкостью заглатывать целиком яйцо, не разрушая его скорлупу. Голова у нее относительно небольшая, зубы редуцированы, кости черепа подвижны. Из-за этого животное может широко раскрывать пасть, глотая добычу целиком.

Авторы исследования изучили строение черепа и выяснили, что она раскрывает рот в 3-4 раза шире, чем иные змеи.