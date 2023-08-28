«Мы хотим выиграть, а не самоуничтожиться!»: раскрыты дальнейшие сценарии СВО

Эксперт Иван Тимофеев рассказал, чего РФ может, а чего не может делать в рамках конфронтации со странами Западом. По словам генерального директора Российского совета по международным делам, в общественном пространстве все чаще обсуждается идея превентивного использования РФ тактического ядерного оружия. Однако, как считает специалист, если оставить моральный аспект предложения в стороне, его реализация стране не даст реальных стратегических и политически преимуществ.

В военном смысле не факт, что его применение приведет к дезорганизации фронта. Новые удары приведут к дополнительным рискам того, что НАТО также начнет в ответ быть обычными вооружениями либо наносить ядерные тактические удары. Мы по какому-либо населенному пункту либо военному объекту ударим. Они тоже ударят.

Что дальше делать — переходить в режим обмена такими ударами? Но тот, кто первым бьет, вторым погибает. Играть в «конец истории» не нужно. Мол, да гори все ядерным огнем! Мы хотим выиграть СВО, но не самоуничтожиться!, - заявил Тимофеев.