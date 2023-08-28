Yandex.RTB

«Мы хотим выиграть, а не самоуничтожиться!»: раскрыты дальнейшие сценарии СВО

Image 16+
«Мы хотим выиграть, а не самоуничтожиться!»: раскрыты дальнейшие сценарии СВО
Военные новости
Фото из открытых источников

Эксперт Иван Тимофеев рассказал, чего РФ может, а чего не может делать в рамках конфронтации со странами Западом. По словам генерального директора Российского совета по международным делам, в общественном пространстве все чаще обсуждается идея превентивного использования РФ тактического ядерного оружия. Однако, как считает специалист, если оставить моральный аспект  предложения в стороне, его реализация стране не даст реальных стратегических и политически преимуществ.

В военном смысле не факт, что его применение приведет к дезорганизации фронта. Новые удары приведут к дополнительным рискам того, что НАТО также начнет в ответ быть обычными вооружениями либо наносить ядерные тактические удары. Мы по какому-либо населенному пункту либо военному объекту ударим. Они тоже ударят.

Что дальше делать — переходить в режим обмена такими ударами? Но тот, кто первым бьет, вторым погибает. Играть в «конец истории» не нужно. Мол, да гори все ядерным огнем! Мы хотим выиграть СВО, но не самоуничтожиться!, - заявил Тимофеев.


Текст: Информационное агентство «Informing»

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Лента
«Мы хотим выиграть, а не самоуничтожиться!»: раскрыты дальнейшие сценарии СВО

Сегодня, 20:46

Инструктаж Залужного и Третья мировая война. Результаты встречи главкома ВСУ и НАТО

Вчера, 22:12

Батальон «Восток»: Противник доминировал снарядами, мы чувствовали себя «голенькими»

Вчера, 09:48

Разведчик ВС РФ рассказал о женщинах-операторах БПЛА в рядах ВСУ на Купянском направлении

Вчера, 08:50

Буданов: В Крыму нет точек, куда не могут ударить ВС Украины

24-08-2023, 10:28

На Украине заявляют о поражении берегового ракетного комплекса «Бастион» в Крыму

23-08-2023, 12:18

Батальон «Восток»: Несколько украинских БПЛА отработали по «дороге жизни», с ущербом для нас

23-08-2023, 09:03

Полковник Матвийчук: СВО на Украине может закончиться осенью

22-08-2023, 19:57

Украинские военные нанесли России удар болезненнее, чем подрыв Крымского моста

21-08-2023, 15:33

На "Армии-2023" показали новую модификацию дрона-камикадзе "Ланцет"

15-08-2023, 21:15

Военнослужащий Егор Гузенко осудил «ложь во благо» в ходе освещения СВО

13-08-2023, 15:38

Рогов: ВСУ стремятся выйти на оперативный простор с целью дальнейшего перерезания сухопутного коридора в Крым

13-08-2023, 08:08

«Как же тогда побеждать?»: Ходаковский заговорил о заградотрядах как о компенсаторе нехватки внутренней мотивации

10-08-2023, 10:53

В Верхней Салде простятся с 29-летним военным Игошевым, погибшим на СВО на Украине

4-08-2023, 14:51

Полковник Баранец предположил, где развернется главное сражение после окончания контрнаступления ВСУ

2-08-2023, 09:33

Депутат Госдумы Швыткин объяснил удары БПЛА ВСУ попыткой вызвать панику

1-08-2023, 13:08

В Каменске-Уральском простились со 25-летним снайпером, погибшим на спецоперации

31-07-2023, 18:25

Ходаковский: ВСУ, создав угрожающее положение для нашей обороны, готовятся к штурму Урожайного

30-07-2023, 10:33

Снайпер из Каменска-Уральского отправился на СВО, но погиб через месяц

29-07-2023, 14:47

WarGonzo: На Луганском направлении ВСУ сумели вернуть ряд утраченных позиций

28-07-2023, 11:43

День иконы Божией Матери «Семистрельная» 26 августа: в чем помогает и что нельзя делать
  • 25-08-2023, 21:15

День иконы Божией Матери «Семистрельная» 26 августа: в чем помогает и что нельзя делать

26 августа ежегодно церковь отмечает День иконы Божией Матери «Семистрельная», которая посвящена скорби Богородицы о судьбе своего сына. В этому году

Климов: Ситуация на фронте с нашей стороны далека от благостной, новая мобилизация неизбежна
  • Вчера, 11:28

Климов: Ситуация на фронте с нашей стороны далека от благостной, новая мобилизация неизбежна

Новая мобилизация в России неизбежна. Об этом капитан 3-го ранга в запасе, военный эксперт, автор Телеграм-канала «Минная дивизия» Максим Климов

Успение Пресвятой Богородицы в 2023 году: традиции, что нельзя делать в этот день
  • 26-08-2023, 10:37

Успение Пресвятой Богородицы в 2023 году: традиции, что нельзя делать в этот день

28 августа 2023 года православные отмечают один из главных христианских праздников – Успение Пресвятой Богородицы. Он посвящен переходу Девы Марии из

В черепашьих панцирях найдены следы радиации
  • 25-08-2023, 21:22

В черепашьих панцирях найдены следы радиации

Ученые обнаружили, что по панцирям черепах можно определять даты ядерных испытаний и иных событий, которые сопровождаются радиоактивным загрязнением

Батальон «Восток»: Противник доминировал снарядами, мы чувствовали себя «голенькими»
  • Вчера, 09:48

Батальон «Восток»: Противник доминировал снарядами, мы чувствовали себя «голенькими»

Батальон «Восток», который держит оборону на южнодонецком направлении фронта, у себя в Телеграм-канале описал обстановку по состоянию на субботу, 26

ESSC: ученые из США предупредили о надвигающемся риске самоуничтожения Земли
  • 26-08-2023, 14:42

ESSC: ученые из США предупредили о надвигающемся риске самоуничтожения Земли

Ученые из США встревожены нынешним положением Земли. Они заявили, что планета переживает всплеск климатических и геодинамических явлений. По