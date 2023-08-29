Energies: до 10% человечества могут вымереть в следующем веке из-за климата

Новая мобилизация в России неизбежна. Об этом капитан 3-го ранга в запасе, военный эксперт, автор Телеграм-канала «Минная дивизия» Максим Климов
Батальон «Восток», который держит оборону на южнодонецком направлении фронта, у себя в Телеграм-канале описал обстановку по состоянию на субботу, 26
По итогам боя украинца Александра Усика и британца Даниэля Дюбуа разразился громкий скандал. Он проходил во Вроцлаве (Польша). Украинский боксер
Военный эксперт Александр Артамонов сообщил, какой ответ может ВС РФ могут дать на применение ВСУ в Запорожской области авиабомб JDAM. "По
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