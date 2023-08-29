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Energies: до 10% человечества могут вымереть в следующем веке из-за климата

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Energies: до 10% человечества могут вымереть в следующем веке из-за климата
Новости науки
Фото из открытых источников

Если срочно не принять мер по ограничению глобального потепления, человечеству грозит климатическая катастрофа и скорое вымирание. Уже в следующем веке, в случае превышения средних температур на 2 градуса, климат погубит миллиард человек, пишет Energies.

Ученые обращают внимание на «правиле 1000 тонн». Оно гласит, что сжигание 1000 тонн углерода провоцирует одну смерть. Одним из основных виновников глобального потепления является нефтегазовую промышленность. Чтобы снизить углеродные выбросы в атмосферу, нужно как можно скорее перейти на возобновляемые источники энергии.

Также исследователи предлагают эффективно применять экономию энергии и всячески стимулировать «зеленые» подходы к энергетике. Только так можно сберечь человеческие жизни.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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