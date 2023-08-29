Стало известно, когда запустят движение по новой эстакаде возле концерна «Калина»

Стало известно о то, что движение по правому путепроводу транспортной развязки возле концерна «Калина» откроют уже на следующей неделе. Об этом пишет портал E1.RU, ссылаясь на источник транспортной сфере. Точную дату огласят немного позже. Запустить эстакаду обещали в августе, однако затем сроки перенесли.

Отметим, что на стройке кипит работа. Возведением мегаобъекта заняты подрядчики компании «Альмакор» из Москвы. Первой откроют эстакаду, которая ведет от переулка Базового в сторону дублера Сибирского тракта и ЖБИ. Строители сейчас устанавливают шумозащитные экраны и барьерное ограждение, проводят монтаж опор освещения. Фактически они с нуля возводят новые путепроводы, идущие параллельно действующему.

По одному путепроводу авто будут ехать в сторону Тюменского тракта, а по другому — к старому Сибирскому тракту, а также к переулку Базового. На каждом из путепроводов предусмотрены 2 полосы движения с пешеходной дорожкой. Путепровод левого проезда откроется позже правого.

Добавим, что общая протяженность мегаразвязки составит 10 километров. Благодаря проделанной реконструкции пропускная способность развязки увеличится в 2 раза, с 5-ти тысяч машин в час до 12. Когда новые эстакады примут первые транспортные потоки, строители перейдут к реконструкции старого моста. Работы по реконструкции развязки планируют завершить в 2024 году.