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Вторая Суперлуна в ночь на 31 августа запустит разрушительные землетрясения на Земле

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Вторая Суперлуна в ночь на 31 августа запустит разрушительные землетрясения на Земле
Новости науки
Фото из открытых источников

В ночь с 30 августа на 31 августа 2023 полная Луна достигнет перигея. Она приблизится к Земле на расстояние 357 181 км. Суперлуние станет вторым в этом месяце. Первое произошло 1 августа.

Не секрет, что многократное действие «гравитационных толчков» негативно влияет на стабильность земных недр и даже может привести к сильным сейсмическим явлениям. Это проявляется в виде землетрясений либо прочих разрушительных катаклизмов.

Как отмечают ученые, поверхность планеты состоит из 20 больших и малых литосферных плит, они постоянно движутся,  взаимодействуя друг с другом. Движение в итоге создает напряжение, высвобождаемое во время землетрясений.

Также добавим, что российский математик Михаил Ковалев провел анализ, которые показал, что на сейсмическую активность на Земле влияет ее естественный спутник — Луна.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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