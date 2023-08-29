Вторая Суперлуна в ночь на 31 августа запустит разрушительные землетрясения на Земле

В ночь с 30 августа на 31 августа 2023 полная Луна достигнет перигея. Она приблизится к Земле на расстояние 357 181 км. Суперлуние станет вторым в этом месяце. Первое произошло 1 августа.

Не секрет, что многократное действие «гравитационных толчков» негативно влияет на стабильность земных недр и даже может привести к сильным сейсмическим явлениям. Это проявляется в виде землетрясений либо прочих разрушительных катаклизмов.

Как отмечают ученые, поверхность планеты состоит из 20 больших и малых литосферных плит, они постоянно движутся, взаимодействуя друг с другом. Движение в итоге создает напряжение, высвобождаемое во время землетрясений.

Также добавим, что российский математик Михаил Ковалев провел анализ, которые показал, что на сейсмическую активность на Земле влияет ее естественный спутник — Луна.