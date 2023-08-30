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Эксперты: Украина атаковала аэродром в Пскове, откуда шла переброска десантников в Работино

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Эксперты: Украина атаковала аэродром в Пскове, откуда шла переброска десантников в Работино
В России
Фото из открытых источников

Результативная атака украинских беспилотников на аэродром совместного базирования в Пскове, с повреждением нескольких военно-транспортных самолетов Ил-76 — очень болезненный удар для ВС РФ, так как он может сказаться на ходе боевых действий. Об этом заявил журналист из ДНР Алексей Акутин и политолог Марат Баширов, передает «ПолиНавигатор».

На псковском аэродроме находилась авиация ВТА, которая выполняла задачи по переброске российских десантников.

«Дело в том, что вчера 76-ю гвардейскую ДШД начали в полном составе авиацией перебрасывать на Запорожский фронт на участок между Работино и Вербовым, — цитирует издание слова Акутина, сетующего на то, что атаку противника по такой «жирной» цели не удалось предотвратить. — Удар по аэропорту в Пскове мы проспали, со слов губернатора был поврежден заправочный узел и 4 самолета Ил-76. Если учесть, что наша промышленность производит 3-4 военно-транспортных самолета Ил-76 в год – это большая утрата».

Аналогичные мысли после ночной атаки противника посетили и политолога Марата Баширова: 

«В Пскове что у нас? Псковские десантники. А где они сейчас бьются в том числе? В районе Работино...»

Эксперт добавил, что во многом заслуга именно псковских десантников в том, что противник не может продвинуться вперед.

Напомним, в МЧС проинформировали о повреждении двух самолетов в результате атаки БПЛА, а агентство ТАСС, ссылаясь на свой источник в экстренных службах — о четырех.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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