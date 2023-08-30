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МК: в Санкт-Петербурге устроили запутанный спектакль с похоронами Евгения Пригожина

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МК: в Санкт-Петербурге устроили запутанный спектакль с похоронами Евгения Пригожина
В России / Знаменитости
Фото из открытых источников

Основателя ЧВК «Вагнер», которая дислоцируется в Белоруссии, Евгения Пригожина похоронили на Пороховском кладбище в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает сегодня «Московский Комсомолец».

Как проходила церемония прощания, журналистам не удалось увидеть. Дело в том, что корреспондентов пустили по ложному следу. и заранее привлекли на Серафимовское кладбище, где были установлены металлодетекторы и охрана.

Полицейские прогуливались на кладбище. На вопрос, где именно похоронят Евгения Пригожина, отвечали, что они не в курсе. Сотрудники кладбища тоже не шли на контакт. Они отметили, что ночью вряд ли кого-то будут хоронить.

Позднее в пресс-службе «Конкорд» появилось сообщение о том, что в 17:00 похороны Евгения Пригожина прошли в закрытом формате. Все сотрудники кладбища разъехались, а охрана снялась с постов.

«МК» отправился на Пороховское кладбище, которое оказалось полузакрытым. О похоронах знаменитых личностей здесь ничего не сообщалось, но местные охранники признались, что они изначально знали, что бизнесмена похоронят именно здесь.

 

Текст: Информационное агентство «Informing»

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