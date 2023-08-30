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Найдена связь между временем пробуждения и размером заработной платы

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Найдена связь между временем пробуждения и размером заработной платы
Новости науки
Фото из открытых источников

Ученые из финского Университета Аалто (Aalto-universitetet) обнаружили, как биологические ритмы влияют на доход человека. Специалисты провели исследование о связи хронотипа пяти тысяч человек с размером их заработной платы.

Как оказалось, люди с вечерним хронотипом имеют больше вредных привычек. Это отрицательно сказывается на здоровье и доходах. Так, человек, который предпочитает поздно ложиться спать, имеет меньшую физическую активность, чаще курит, употребляет фастфуд и алкоголь. Эти все факторы ведут к проблемам со сном, меньшей продуктивности и зарплате.

Ученые намерены продолжит изучение, чтобы выяснить, как привычка ложиться поздно спать влияет на психическое и физическое здоровье человека, пишет Economics and Human Biology.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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