Nature: ген долголетия найден у землекопов Heterocephalus glaber

Исследователи Университета Рочестера раскрыли секрет долголетия землекопов (Heterocephalus glaber). Это открытие может помочь увеличить продолжительность жизни у человека.

Главная особенность грызунов - особая версия одного из генов. Они обладают модифицированной версией гена гиалуронансинтазы-2, отвечающего за выработку высокомолекулярной гиалуроновой кислоты. Он есть у всех млекопитающих, однако у Heterocephalus glaber функционирует очень эффективно. Самой кислоты в организме животного в десять раз больше, чем в организме человека.

На втором этапе изучения специалисты внесли изменения в гены лабораторных мышей. Это позволило продлить жизнь на 4,4%. В пересчете это равносильно 3,5 годам жизни. Кроме того, генетически модифицированные грузуны были более устойчивы к разным заболеваниям.

Ученые продолжают эксперименты для того, чтобы понять, как можно применить полученные результаты для пользы человека.