Появились первые фотографии могилы Пригожина

Похороны основателя «Вагнера» Евгения Пригожина прошли 29 августа в Петербурге. Церемония прощания проходила в закрытом режиме. Основатель частной военной компании похоронили на Пороховском кладбище.

Как отмечают СМИ, прощание с Пригожиным прошло без почестей, которые ему положены благодаря званию Героя РФ. К том уже, стало известно, что основателя ЧВК похоронили рядом со своим отцом.

Нужно отметить, что по заверению британского таблоида Daily Mail, Пригожин не погиб в катастрофе. Сообщается, что жертвой крушения стал его двойник. Якобы он находится по поддельным документам в одной из стран. Впрочем, название этой страны издание не пишет.