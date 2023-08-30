Появились первые фотографии могилы Пригожина

«Ленком» в октябре должен был показать в национальном театре Габима Изряиля спектакль Марка Захарова «Поминальная молитва». Но за день руководство
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Основателя ЧВК "Вагнер" похоронили в режиме строжайшей конспирации. Журналисты дежурили на Серафимовском кладбище, где ранее похоронили многих Героев
Джордж Ровалс, который поддерживает контакт Аллой Пугачевой, заявил, что однажды она вернется навсегда в РФ и устроит здесь грандиозное сольное шоу,
В связи с отменой гастролей Тель-Авиве, где актеры Московского государственного театра «Ленком» должны были показать свой новый спектакль, они решили
Украинская певица Тина Кароль, которая родилась в Магадане, на последнем сольном концерте спела на фоне пылающего Кремля. Выступление артистки