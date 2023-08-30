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Reuters: Необъяснимые звуки услышали учёные на озере Лох-Несс во время поисков Несси

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Reuters: Необъяснимые звуки услышали учёные на озере Лох-Несс во время поисков Несси
Новости науки
Фото из открытых источников

Группа ученых из Шотландии под руководством Алана Маккенна провела масштабную экспедицию к озеру -Несс. Главная цель исследования - поиски -Несского чудовища. Согласно преданиям, в водах водоема обитает легендарное существо.

В ходе изучения специалисты применяли специальную аппаратуру, которая чувствительна к звукам, пишет Reuters. Встреча с -Несским чудовищем не состоялась, однако во время самой экспедиции они зарегистрировал странные звуки. Аппаратура, которая включает датчики и беспилотные аппараты с инфракрасными лучами, смогла уловить удивительные сигналы, которые чем-то напоминают хлопки. Звуки исходили из глубины 200 метров. Ученые захотели записать звуки, однако не смогли зафиксировать их на диктофоне. Также пока что они не смогли определить природу хлопков.


 

Текст: Информационное агентство «Informing»

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