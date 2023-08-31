Жив или нет: Grey Zone опубликовал видео с Пригожиным из Африки

Во вторник в Петербурге прошли похороны основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Экспертиза подтвердила, что это именно он был на борту упавшего в Тверской области бизнес-джета. Тем не менее, многие граждане не верят в такой трагический финал для него через два месяца после «Марша справедливости» на Москву и продолжают пребывать в уверенности, что бизнесмен жив.

СМИ эту тему только подогревают. Так, ночью ассоциированный с «музыкантами» Telegram-канал GREY ZONE опубликовал новое видео с Евгением Пригожиным. Без какого-либо комментария.

На кадрах основатель «вагнеров» заснят в салоне автомобиля с бронированными окнами во время перемещения по Африке.

«Для обсуждающих жив я или нет, как у меня дела… Сейчас выходные, вторая половина августа 23-го года, нахожусь в Африке. Любители обсуждения моей ликвидации, интимной жизни, заработков, еще чего-нибудь — все в порядке», — говорит живой Пригожин.

Метаданные видео затерты, поэтому тяжело сказать, когда оно было записано. Вероятнее всего, за несколько дней до гибели Евгения Пригожина в Тверской области, потому что о крушении бизнес-джета в обнародованном ролике нет ни слова.

На опубликованное видео отреагировал глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. У себя в ТГ-канале он порассуждал, что ролик мог быть записан 19-20 августа, или...

«Или же Пригожин всех переиграл и идет мстить своим убийцам», — предположил Рогов.