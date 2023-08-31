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Baza: В Калининграде конюх похитил 16-летнюю наездницу и пытался вывести в Узбекистан

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Baza: В Калининграде конюх похитил 16-летнюю наездницу и пытался вывести в Узбекистан
В России / Происшествия
Фото из открытых источников

В Калининграде конюх одного из местных конно-спортивных клубов похитил 16-летнюю наездницу и попытался затем вывезти девушку в Узбекистан.

Как пишет Baza, Самандар работал конюхом в калининградском конном клубе «Империал парк». 22-летний парень решил, что пора жениться. Ему приглянулась 16-летняя наездница Лена (имена изменены). Тогда возникла идея увезти ее в Узбекистан.

Лена никуда ехать не собиралась, поэтому молодой конюх 29 августа вечером подкараулил несовершеннолетнюю на выходе из клуба и, угрожая ножом, заставил поехать в аэропорт Храброво. Там планировал сесть на самолет и увезти девушку на родину. Но Лена подала  работникам аэропорта тревожный знак.

Самандара задержали сотрудники миграционной службы. Ведется расследование.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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Baza: В Калининграде конюх похитил 16-летнюю наездницу и пытался вывести в Узбекистан

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