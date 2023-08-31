Что изменится в жизни россиян с 1 сентября 2023 года

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Ученые из финского Университета Аалто (Aalto-universitetet) обнаружили, как биологические ритмы влияют на доход человека. Специалисты провели
Военный эксперт Александр Артамонов сообщил, какой ответ может ВС РФ могут дать на применение ВСУ в Запорожской области авиабомб JDAM. "По
Компания Huawei в минувший вторник, 29 августа, представила флагманский смартфон Mate 60 Pro и начала принимать предзаказы. По информации сетевых
Результативная атака украинских беспилотников на аэродром совместного базирования в Пскове, с повреждением нескольких военно-транспортных самолетов
Тревожные новости с Угледарского направления фронта передает военный корреспондент Семен Пегов. У противника есть продвижение. Более того, с его