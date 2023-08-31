Что изменится в жизни россиян с 1 сентября 2023 года

С 1 сентября россиян ждут изменения в здравоохранении и образовании. В частности, ужесточатся требования к оказанию платных медуслуг. Теперь договор с больницей можно подписать дистанционно.

Правила оформления изменятся: клиники не смогут добавить дополнительные услуги, не предупредив об этом пациента. Придется составить новый договор, перечислив все пункты. За некоторую помощь, которая выходит за рамки ОМС, в частных и государственных клиниках придется доплатить.

Кроме того, некоторые рецептурные препараыт будут отпускаться по-новому: фармацевт должен в единую систему мониторинга ввести номер, дату, серию рецепта.

Учеников с 1 сентября ждут тоже важные нововведения. Во-первых, появится «золотой стандарт» образования - единая для всех база знаний. Согласно изменениям, 157 часов отведено на изучение русского языка и литературы. Введут новые предметы для 7–11-х классов — курс «Вероятность и статистика».

Вновь будут выдавать серебряные медали «За особые успехи в обучении» II степени. Для получения допустимы 2 «четверки», остальные предметы надо сдать «на отлично».

С сентября также появится трудовое воспитание. Речь идет о дежурствах по классу, школе, работе на пришкольных территориях. С начала года старшеклассники будут историю России изучать по новым учебникам. Дети смогут переходить в иную школу в любое время по своей инициативе либо инициативе родителей. Заявление на ЕГЭ и ОГЭ можно подать онлайн.