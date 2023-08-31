День Донской иконы Божией Матери 1 сентября 2023: о чем просить и чего нельзя делать

1 сентября 2023 года православные отмечают День Донской иконы Божией Матери. Она еще известна как заступница РФ и покровительница Донского казачества.

Икона была написана Феофаном Греком, она является двухсторонней. На лицевой стороне Богородица с младенцем Иисусом. Иконографический образ называется Елеус. Икона сохранилась без изменений, однако золотой фон полностью исчез. На обратной стороне можно увидеть сцену Успения Богородицы.

Молятся перед иконой о защите отечества, мощи солдат на поле боя, исцелении от сильных ран. К иконе также обращаются с просьбой об избавлении от разных недугов, восстановлении справедливости, помощи в трудных ситуациях, укреплении веры.

В День Донской иконы Божией Матери нельзя ругаться, совершать дурные поступки, сплетничать, жаловаться на отсутствие денег. Не желательно перед поездкой чинить обувь и одежду для того, чтобы не испугать удачу.