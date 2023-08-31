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Mirror: в Великобритании создали «умные носки» для страдающих деменцией людей

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Mirror: в Великобритании создали «умные носки» для страдающих деменцией людей
Новости науки
Фото из открытых источников

Ученые из Эксетерского университета (Британия) создали «умные носки», которые отслеживают состояние людей с деменцией. Они измеряют частоту сердечных сокращений, уровень физической активности и уровень потоотделения.

Благодаря разработке, носки могут вовремя обнаруживать признаки беспокойства, о чем люди с деменцией часто не могут сообщить близким из-за тяжелой болезни.

Устройство протестировали в доме престарелых в Бристоле. Вскоре ученые планируют продолжить испытания в других местах. «Умные носки» неотличимы от обычных носков. Их заряжать не нужно и можно даже стирать в стиральной машине.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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