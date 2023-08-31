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Nature Cancer: против одного из самых опасных видов рака найдено лекарство

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Nature Cancer: против одного из самых опасных видов рака найдено лекарство
Новости науки
Фото из открытых источников

Исследователи из Garvan Institute of Medical Research (США) достигли прорыва в лечении одного из опаснейших видов рака (аденокарциномы поджелудочной железы). Пациент с этим диагнозом на протяжении 5 лет выживает лишь в 10%.

Как пишет Nature Cancer, разработка получила код PXS-5505 и оказывает непосредственное воздействие на фиброзную ткань, которая образовывается в опухолях и затрудняет действие химиотерапии. Препарат был протестирован совместно с химиотерапией. Выяснилось, что у животных, получивших комбинированное лечение, на 35% увеличилась выживаемость. К тому же, применение комбинированной терапии снизило распространение рака на другие органы на 45%.

Проводится вторая стадия клинических испытаний. Однако уже с уверенностью можно утверждать, что открытие имеет важное значение в лечении рака поджелудочной железы и других видов рака, которые связаны с поражением фиброзной ткани.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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