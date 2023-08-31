Стало известно, почему одни курильщики умирают от рака, а другие даже не заболевают

С 1 сентября 2023 года в РФ вступает в силу обновленный список условий, при которых эксплуатация автомобиля запрещена. Нарушителям грозит штраф. Так,
С 1 сентября россиян ждут изменения в здравоохранении и образовании. В частности, ужесточатся требования к оказанию платных медуслуг. Теперь договор
1 сентября 2023 года православные отмечают День Донской иконы Божией Матери. Она еще известна как заступница РФ и покровительница Донского
Ученые из финского Университета Аалто (Aalto-universitetet) обнаружили, как биологические ритмы влияют на доход человека. Специалисты провели
Тревожные новости с Угледарского направления фронта передает военный корреспондент Семен Пегов. У противника есть продвижение. Более того, с его
Результативная атака украинских беспилотников на аэродром совместного базирования в Пскове, с повреждением нескольких военно-транспортных самолетов