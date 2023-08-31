Стало известно, почему одни курильщики умирают от рака, а другие даже не заболевают

Ученые выяснили, почему одни курильщики умирают от рака, а другие даже не заболевают. Как оказалось, генетика влияет на риск развития опухоли легких.

Исследование провели в онкологической клинике университета Наварры с использованием ДНК 133 курильщиков, у которых не было рака легких в возрасте до 80 лет, а также 116 курильщиков, у которых развился рак легких до 50 лет. ДНК были секвенированы, а результаты проанализированы с применением систем искусственного интеллекта.

В итоге было установлено, что те, кто болел онкологией и не заболевшие раком пациенты имеют разные генетические профили. Данное открытие поможет ученым лучше понять механизм возникновения рака и то, почему у некоторых людей он не развивается. Кроме того, есть надежда на создание новых методов диагностики и лечения этого онкологического заболевания.