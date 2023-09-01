Военкор Сапоньков об атаке на «Кресты» в Пскове: За одну ночь сгорело 20 млрд

Атака украинских беспилотников по аэродрому «Кресты» была совершена в ночь на 30 августа. На календаре уже 1 сентября, но Минобороны РФ не сочло необходимым ее прокомментировать. В течение двух дней в РФ все руководствовались данными ТАСС, который был уполномочен заявить о повреждении четырех Ил-76 в результате нанесенных ударов. Однако сегодня в сети появились спутниковые снимки, которые позволяют оценить результаты атаки.

На снимках видно, что два борта практически полностью сгорели, два - получили повреждения. Эта атака противника по глубоко тыловой территории России стоила 20 миллиардов рублей, утверждает военный корреспондент Роман Сапоньков в своем телеграм-канале . Он приоткрыл некоторые подробности, касающиеся утраченных военно-транспортных самолетов. Они только подчеркивают болезненность понесенной ВС РФ утраты, возместить которую ВПК страны в ближайшее время просто не в состоянии.

Итак, по информации Сапонькова, один борт был только из ремонта, еще на двоих стояли двигатели только из ремонта.

«Сейчас в год производят три Ил-76, то есть потеря четырех Илов - это почти 1,5 года производства, - объясняет Сапоньков. - У Минобороны осталось 119 Ил. То есть речь идет о потери 3,36% всего парка Ил-76 МО и 8% парка коммерческих Ил-76 (порядка 50 штук в строю)».

Цена одного Ил-76 по состоянию на сегодня - примерно 5 миллиардов рублей. А дроны, которые использовал противник для атаки по Пскову, по сравнению со стоимостью военно-транспортного гиганта стоят копейки.

«За одну ночь сгорели 20 миллиардов, - сокрушается Сапоньков. - Если это фигня, то я не знаю, что же тогда не фигня».

В заключение военкор порассуждал о болезненных уколах противника, который добивается успеха благодаря средствам разведки своих западных союзников, и заявил, что очень хотел бы услышать, как фанерные беспилотники ВСУ смогли добраться до Пскова, облетев по периметру Белоруссию.

К слову, тему колоссального ущерба в результате успешной украинской атаки поднимал вчера «ЦарьГрад». По мнению его журналистов, потери выше, чем в результате гибели крейсера «Москва» (флагман, который пошел ко дну, на канале назвали кораблем прошлой эпохи, грубо, но проще говоря, - старьем) и подрыва Крымского моста.

К слову, Роман Сапоньков рискует быть привлеченным к ответственности за подобное раскрытие информации. А не является ли она секретной и надо ли врагу знать о потерях России вплоть до таких подробностей, как процентное соотношение сгоревших самолетов к целому авиапарку транспортников?!