Американские ученые назвали способ, позволяющий дожить минимум до 90 лет

Результаты исследования, проведенного учеными из Калифорнийского университета (Сан-Диего), показали, что дожить минимум до 90 лет можно благодаря нормализации здорового веса.

Специалисты провели анализ медицинских данных 54 437 человек разных возрастов и пола, которые ведут разнообразный образ жизни. Цель экспертов - выявить влияние показателей веса на продолжительность жизни. В итоге исследователи пришли к выводам, что люди, которые изменили свой вес к 60 годам и сбросили лишние килограммы, увеличили шансы дожить до 90 лет.

Данное открытие является важным достижением, поскольку ранее ученые не обращали внимания на связь между продолжительностью жизни человека и его весом. Итоги проведенной научной работы подтвердили, что нормализация веса становится ключевым пунктом для долголетия.