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Из-за сильных ливней в Екатеринбурге начали тонуть автомобили

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Из-за сильных ливней в Екатеринбурге начали тонуть автомобили
В России
Фото из открытых источников

Екатеринбург пострадал от медленного циклона, который пришел на Урал с севера. По информации Уральского гидрометцентра, за последние дни на территории Свердловской области выпало 20–50% от месячной нормы осадков.

Больше всего осадков выпало в Екатеринбурге (это 77% от месячной нормы). Но 1 сентября погода не порадовала школьников. Сильные ливни затопили улицы, подпортив всем День знаний.

На некоторых улицах города ливневки просто не справились со своей задачей, поскольку их забивает мусором. Например, на ул. Чердынской двор залило настолько сильно, что лужи оказались в салонах машин. На Широкой Речке потоп возник на ул. Муранова. Местные жители обвиняют в этом не только погоду, а и строителей, которые заняты реконструкцией коллектора.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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