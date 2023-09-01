Заместитель главы Росгвардии ДНР Александр Ходаковский сообщил, какой населенный пункт находиться под угрозой удара ВС Украины. По словам основателя батальона «Восток», после захвата Урожайного украинцы могут развить наступление на Южно-Донецком направлении.

Ходаковский считает, что армия Украины «имеет планы» на треугольник, состоящий из населенных пунктов Новомайорское, Октябрьское, Новодонецкое. При этом комбат добавил, что Урожайное находится под контролем ВСУ. Также он призвал не скрывать эти данные от российского общества.

Будущее наступление вооруженных сил Украины на Новодонецкое может оказаться вполне успешным, поскольку военнослужащие безнаказанно бьют по позициям ВС РФ из артиллерии, имея существенное преимущество в дальности своего вооружения. К тому же, украинские бойцы подавляют успешно российские беспилотники, что усложняет оборону данных населенных пунктов, резюмировал Ходаковский.